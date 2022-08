Wie es ist, wenn der Partner in die Querdenker-Szene abrutscht

Petra fand im ersten Corona-Lockdown einen neuen Partner. Anfangs ging alles gut. Dann rutschte er in die Szene der Verschwörungsideologen ab.

Von Lisa Marie Waschbusch

09.08.2022 | Stand: 09:31 Uhr

Eigentlich, dachte Petra H., müsste die Pandemie die Leute doch zusammenschweißen. Sie hat das doch selbst erlebt, im ersten Corona-Lockdown. Sie war schon lange alleine, „der Lockdown bringt einen auf die unmöglichsten Ideen“, sagt sie schmunzelnd und erzählt, wie sie über Facebook auf diesen Mann gestoßen ist. Man kannte sich noch von früher, wie es halt so ist. Sie fragte sich, was ist denn aus dem geworden, schrieb ihn an. Sie verabredeten sich, er kam vorbei, mit einem Strauß Feldblumen. Irgendwann wurden sie ein Paar. Das war vor zwei Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.