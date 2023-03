Quote ist da: So viele Zuschauer sahen den "Nockherberg"

Maxi Schafroth erntete stehende Ovationen: Jetzt ist klar, wie viele Zuseher sich im BR den Allgäuer Fastenprediger und das anschließende Singspiel ansahen.

04.03.2023 | Stand: 14:35 Uhr

Im Schnitt 1,9 Millionen Menschen bundesweit haben nach Angaben des Bayerischen Rundfunks am Freitag die Sendung "Auf dem Nockherberg 2023" im Dritten des BR gesehen. Davon wurden 1,3 Millionen Zusehende in Bayern registriert (33,7 Prozent Marktanteil in dem Bundesland zwischen 19 und 22 Uhr). Am Samstagabend wollte das BR Fernsehen die Starkbierprobe um 20.15 Uhr noch einmal zeigen. In der ARD-Mediathek ist die Sendung dauerhaft verfügbar.

2020 war die traditionsreiche Münchner Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden, 2022 wegen des Krieges in der Ukraine. 2021 gab es eine Online-Version nur mit der Fastenpredigt. Diesmal gab es auch wieder das Singspiel, in dem Politiker von Schauspielern gedoubelt werden.

Nockherberg 2023: Maxi Schafroth watscht Markus Söder ab

Sieben Monate vor der bayerischen Landtagswahl nahm der Kabarettist Maxi Schafroth in seiner Fastenpredigt die versammelte Polit-Prominenz aufs Korn. So knöpfte sich Schafroth gleich zu Beginn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor. Söder habe als Beinahe-Kanzlerkandidat ja schon am Duft des Berliner Jetsets schnuppern können. "Und dann diese Schmach. Unser Markus, der Kanzler der Herzen, abgewatscht", spottete Schafroth. Söder habe "den Kopf aus der bayerischen Regionalbahn nausgstreckt und dann kam a Ampel".