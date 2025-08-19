Icon Menü
Räuberische Erpressung: Razzia im Rockermilieu in Bayern, Sachsen und Thüringen

Räuberische Erpressung

Razzia im Rockermilieu in Bayern, Sachsen und Thüringen

Seit dem frühen Morgen durchsucht die Polizei mehrere Objekte in drei Bundesländern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Durchsucht werden Objekte in drei Bundesländern. (Symbolbild)
    Durchsucht werden Objekte in drei Bundesländern. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Die Polizei durchsucht seit dem frühen Morgen in einer großangelegten Aktion mehrere Objekte in Südthüringen, Bayern und Sachsen. Die Aktion seien Teil von Ermittlungen gegen Menschen aus dem Rockermilieu mit dem Tatvorwurf Räuberische Erpressung, teilte das Landeskriminalamt Thüringen mit. Die Durchsuchungen dienen der Sicherstellung von Beweismitteln, wie es hieß.

