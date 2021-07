Biogasanlage in Rain am Lech brennt ab

100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz bei dem Brand einer Biogasanlage im Landkreis Donau-Ries. Was das Feuer auslöste.

06.07.2021 | Stand: 10:35 Uhr

Mehr als 100 Feuerwehrleute haben einen Brand in einer Biogasanlage in Rain am Lech (Landkreis Donau-Ries) gelöscht.

Ein Bagger auf dem Gelände sei in Flammen aufgegangen. Das Feuer habe dann auf das Gebäude übergegriffen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein technischer Defekt an dem Radbagger das Feuer am frühen Montagabend auslöste. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Lesen Sie auch: Brandursache waren brennende Kerzen: Feuer in Unterthingauer Mehrfamilienhaus gelöscht