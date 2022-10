Ralf Wolter, vielen bekannt als Sam Hawkens aus den Winnetou-Filmen, ist gestorben. Er wurde 95 Jahre alt.

14.10.2022 | Stand: 11:21 Uhr

Der Film- und Fernsehschauspieler Ralf Wolter ist tot. Das bestätigte seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München. Weitere Angaben machte sie nicht. Wolter wurde 95 Jahre alt. Er war unter anderem durch mehrere Karl-May-Verfilmungen bekannt geworden und beliebter Gaststar in vielen Fernsehkrimis.

Lex Barker als Old Shatterhand, Pierre Brice als Winnetou und Ralf Wolter als Sam Hawkens (l-r) in einer Szene des Films «Der Schatz im Silbersee». Bild: dpa (Archivbild)

