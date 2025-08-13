Mann überfällt 83-Jährige erneut in Wohnung - Festnahme

Zum zweiten Mal wurde eine 83-Jährige in Lindau Opfer eines Raubüberfalls in ihrer Wohnung. Ein ihr unbekannter Mann stürzte in die Wohnung und nahm zwei Uhren sowie Bargeld mit, wie die Polizei mitteilte.

Die 83-Jährige öffnete demnach die Wohnungstür, weil es klingelte. Ein den Angaben zufolge ihr fremder Mann drückte die Türe daraufhin so stark auf, dass die Seniorin stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der 57-jährige Tatverdächtige durchwühlte demnach die Wohnung und nahm zwei Uhren und Bargeld an sich.

Eine Bekannte der Frau kam laut Polizeiangaben zufällig in dem Moment in die Wohnung und traf auf den Tatverdächtigen. Der flüchtete zu Fuß, die Bekannte nahm den Angaben zufolge die Verfolgung auf. Die alarmierte Polizei konnte den Mann kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Die 83-jährige Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der 57-jährige Tatverdächtige legte den Angaben der Polizei zufolge im Rahmen der Ermittlungen ein umfassendes Geständnis ab, auch dazu, bereits im November letzten Jahres für einen Einbruch bei der 83-Jährigen verantwortlich zu sein. Als Motiv nannte er demnach finanzielle Schwierigkeiten. Ein Haftrichter setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl gegen den 57-Jährigen in Vollzug.