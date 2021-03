Reaktionen auf Maxi Schafroth beim Nockherberg 2021: "Wirklich super gemacht"

Der Allgäuer Maxi Schafroth hat bei der Fastenpredigt am Nockherberg 2021 heftig ausgeteilt. Die Derbleckten feierten ihn trotzdem. Hier erste Reaktionen.

06.03.2021

Der Nockherberg 2021 mit dem Allgäuer Kabarettisten Maxi Schafroth war ganz digital. Kein Publikum im Saal in München. Stattdessen wurde die Politprominenz per Teams live in den Saal gestreamt.

Es war also tatsächlich ein ungewöhnliches Setup für den Nockherberg 2021. Kein Singspiel, keine Zuschauer, trotzdem die zu derbleckenden Politiker live zugeschaltet. Und mittendrin, genauer, ganz vorne: Der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth in der Mönchskutte.

Der spielte mit den zugeschalteten Politikern und dem Publikum, brilliert zwischendurch mit Chor und Band. "Liebe Gäste von auswärts, das ist Political Correctness in Bayern. Da wo euch der Atem stockt, da beginnt bei uns der Schenkelklopfer", sagte er - und wurde von den derbleckten Politikern am Schluss gefeiert.

Der BR übertrug die ungewöhnliche Fastenpredigt live.

Bilderstrecke

Maxi Schafroth: Leben und Karriere in Fotos

1 von 10 Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv) Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv) 2 von 10 In der Nähe von Ottobeuren ist Maxi Schafroth aufgewachsen. Von dort stammt auch ein großer Teil seiner Figuren, über die er in seinem Bühnen-Programm und im TV-Kabarett spricht: der Reini, die Oma und die Eltern. Bild: Ralf Lienert (Archiv) In der Nähe von Ottobeuren ist Maxi Schafroth aufgewachsen. Von dort stammt auch ein großer Teil seiner Figuren, über die er in seinem Bühnen-Programm und im TV-Kabarett spricht: der Reini, die Oma und die Eltern. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 3 von 10 Das Filmdebüt von Maxi Schafroth: 2011 kommt "Der Sommer der Gaukler" in die deutschen Kinos. Ein Jahr später folgte "Wer’s glaubt, wird selig". Bild: Ursula Düren, dpa /Archivbild) Das Filmdebüt von Maxi Schafroth: 2011 kommt "Der Sommer der Gaukler" in die deutschen Kinos. Ein Jahr später folgte "Wer’s glaubt, wird selig". Bild: Ursula Düren, dpa /Archivbild) 4 von 10 Zudem war Maxi Schafroth 2012 im Münchner Tatort als Assistent der Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) Zudem war Maxi Schafroth 2012 im Münchner Tatort als Assistent der Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) 5 von 10 Nockherberg 2015: Maxi Schafroth als Double von Conchita Wurst drückt dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) einen Kuss auf die Backe. Schafroth trat dabei das erste Mal beim Singspiel auf. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Nockherberg 2015: Maxi Schafroth als Double von Conchita Wurst drückt dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) einen Kuss auf die Backe. Schafroth trat dabei das erste Mal beim Singspiel auf. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 6 von 10 Nockherberg mit Horst Seehofer die Zweite. Maxi Schafroth ist rechts als Über-Ich Seehofers verkleidet. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Nockherberg mit Horst Seehofer die Zweite. Maxi Schafroth ist rechts als Über-Ich Seehofers verkleidet. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 7 von 10 Maxi Schafroth erhielt 2017 im Münchener Lustspielhaus den Bayerischen Kabarettpreis. Bild: Felix Hörhager, dpa (Archivbild) Maxi Schafroth erhielt 2017 im Münchener Lustspielhaus den Bayerischen Kabarettpreis. Bild: Felix Hörhager, dpa (Archivbild) 8 von 10 Maxi Schafroth hält 2019 beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Damit ist er der jüngeste Fastenredner. 2020 sollte er wieder die Fastenrede halten. Das wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "Das war eine enorme Enttäuschung. Aber ich muss sagen: Im Nachhinein habe ich die Absage verstanden", sagte Schafroth. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Maxi Schafroth hält 2019 beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Damit ist er der jüngeste Fastenredner. 2020 sollte er wieder die Fastenrede halten. Das wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "Das war eine enorme Enttäuschung. Aber ich muss sagen: Im Nachhinein habe ich die Absage verstanden", sagte Schafroth. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 9 von 10 Trotzdem sagt Maxi Schafroth von sich: " Ich gehöre der Fraktion der ewig Positiven an" - auch oder gerade in Zeiten von Corona. Bild: Vipasana Roy (Archivbild) Trotzdem sagt Maxi Schafroth von sich: " Ich gehöre der Fraktion der ewig Positiven an" - auch oder gerade in Zeiten von Corona. Bild: Vipasana Roy (Archivbild) 10 von 10 Im Juli 2020 organisierte Maxi Schafroth deshalb ein Auto-Kabarett auf dem heimischen Hof im Unterallgäu. "Es hat einen Riesenspaß gemacht, das Auto-Kabarett vorzubereiten. Wir haben einen enormen Zulauf gehabt. Dreimal ausverkauft!", sagte Schafroth. Bild: Harald Holstein (Archivbild) Im Juli 2020 organisierte Maxi Schafroth deshalb ein Auto-Kabarett auf dem heimischen Hof im Unterallgäu. "Es hat einen Riesenspaß gemacht, das Auto-Kabarett vorzubereiten. Wir haben einen enormen Zulauf gehabt. Dreimal ausverkauft!", sagte Schafroth. Bild: Harald Holstein (Archivbild) 1 von 10 Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv) Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Hier erste Reaktionen auf den Nockherberg 2021

"Da waren auch manche Volltreffer dabei. Aber Respekt. Wirklich super gemacht." Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

"Schön fand ich das Lob für die Gründer von Biontech." Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD

"Das was wir heute aus Bayern gesehen haben, das war wirklich stark. Eine solche Predigt, das war grandios, das war Kabarett auf höchsten Niveau. Ich bin heute auf jeden Fall erleuchtet worden." Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

"Maxi hat ja schonungslos offengelegt, wie Söder seine politischen Highlights erreicht hat. Glückwunsch." Dieter Reiter, Münchner Oberbürgermeister

"Ich fand vieles ziemlich mega. Das war wirklich ganz große Kunst." Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag

"Der Spaßfaktor war eins. Eins plus. Ganz großen Respekt, wie man das machen kann in dieser schwierigen Ahtmosphäre. Mir hat's großen Spaß gemacht." Michael Piazolo, bayerischer Kultusminister

Facebook-Nutzer feiern Schafroth

Auf der Facebook-Seite der Allgäuer Zeitung überschütten die Userinnen und User den Allgäuer Kabarettisten mit Lob. "G'lungenes digitales D'blecka. I hob Träna g'lacht", schreibt zum Beispiel Nutzerin Martina. "Ganz großes Kino", schreibt Markus.

Den Nockherberg 2021 kostenlos im Stream können Sie hier sehen.