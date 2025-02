27-jähriger Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten zweier Männer im Landkreis Freising hat sich ein Mann schwer verletzt. Sein Zustand sei weiterhin kritisch, er schwebe aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Auf einem Feldweg neben Bahngleisen in der Nähe von Langenbach schnitten die beiden 27 und 30 Jahre alten Männer, die nach Polizei-Angaben Freunde sind, demnach am Samstag einen Baum an. Mit einer Seilwinde hätten sie den Baum zum Kippen gebracht - jedoch in eine andere Richtung als erwartet, sagte ein Polizeisprecher. Der Baum sei auf den 27-Jährigen gefallen.

Der 30-Jährige musste demnach mit einer Motorsäge ein Stück Stamm wegschneiden, um den jüngeren Freund zu bergen. Dann habe er den Verletzten reanimiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.