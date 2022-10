Rentner aus Germering wird vermisst

Ein 87-Jähriger aus Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) wird vermisst. So beschreibt die Polizei den Mann.

Seit dem 6. Oktober gegen 19 Uhr wird der 87-jährige Wolfgang Verstl aus Germering vermisst.

Er befindet sich nicht mehr in seiner Wohnung und hat diese wohl mit unbekanntem Ziel verlassen, berichtet die Polizei.

Aufgrund seines Alters und in letzter Zeit zunehmender altersbedingter Einschränkungen sowie möglicher Demenz besteht die Möglichkeit, dass der Vermisste orientierungslos herumirrt und nicht mehr nach Hause findet.

In der Vergangenheit hat sich der 87-Jährige auch gerne in München in der Nähe des Eisbaches aufgehalten, um dort die Surfer zu beobachten.

So beschreibt die Polizei den Mann:

1,76 Meter groß

schlank

graue Haare

grauer Oberlippenbart

über die zum Zeitpunkt getragene Kleidung ist nichts bekannt

