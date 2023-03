Nahe Memmingen rutscht ein Zimmermann vom nassen Dach und stürzt in die Tiefe. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

30.03.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Fünf Meter ist ein Zimmerer in Aitrach bei Memmingen am Mittwochmorgen in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei rutschte der 25-Jährige auf einem regennassen Dach aus und glitt hinab.

Das angebrachte Fangnetz am Ende des Daches hielt den Mann nicht, weshalb er rund fünf Meter in die Tiefe stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

