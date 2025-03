Kinderjacke im See löst Fehlalarm aus

Eine in einem See treibende Kinderjacke hat im niederbayerischen Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) eine großangelegte Suchaktion ausgelöst - ein Fehlalarm, wie sich herausstellte. Eine Spaziergängerin fand das Kleidungsstück am Nachmittag und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Weil sich in der Nähe ein Kinderspielplatz befindet, befürchteten die Einsatzkräfte Schlimmes.

Feuerwehr, Wasserwacht, DLRG, Polizei und Rettungsdienst machten sich auf die Suche nach einem Kind in Not. Boote wurden zu Wasser gelassen und Drohnen unterstützten die Rettungskräfte aus der Luft.

Nach zweistündiger Suche war klar, wie die Jacke in den See geraten war: Eine Familie hatte auf einem nahegelegenen Hausboot Urlaub gemacht und war am Vormittag abgereist, wie die Polizei erklärte. Allerdings hätten sie die Kinderjacke dort vergessen. Der Wind habe sie wohl aufs Wasser geweht.