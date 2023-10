67-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Unterfranken

Der Mann war mit einer Gruppe von Motorradfahrerin unterwegs, als er frontal mit einem Auto zusammenstieß. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

01.10.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld zu Tode gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 67-Jährige am Nachmittag in einer Gruppe von weiteren Motorradfahrern auf der Kreisstraße von Oberwildflecken nach Haselbach unterwegs.

Tödlicher Motorrad-Unfall in Unterfranken

In einer Kurve stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 67-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt soll ein Sachverständiger bei der Klärung der Unfallursache helfen.

