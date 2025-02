Mann mit gestohlenem Auto in Tschechien durch Hund gefasst

Ein Mann ist mit einem gestohlenen Wagen vor einer Kontrolle in der Oberpfalz geflüchtet, hat eine Straßensperre durchbrochen und wurde in Tschechien festgenommen. Die Beamten fanden ihn mit einem Diensthund, wie die Polizei mitteilte.

Fahnder wollten das Auto in Plößberg (Landkreis Tirschenreuth) kontrollieren. Laut der Polizei flüchtete der Mann mit über 150 Kilometern pro Stunde in Richtung Grenze. Hier durchbrach er eine Straßensperre der Bundespolizei und fuhr nach Tschechien. Die tschechische Polizei fand das Auto verlassen im Gebüsch. Mit einem Diensthundeführer verfolgten sie die Fußspuren des Manns im Schnee und nahmen ihn fest.

Der 33-Jährige gab laut den Beamten unglaubwürdig an, in dem Wagen aufgewacht zu sein. Ein Anrufer hätte seine Freundin bedroht und ihn angewiesen, das Auto an einen Ort zu fahren. Die Staatsanwaltschaft hat einen europäischen Haftbefehl beantragt. Zur Schadenshöhe ist bisher nichts bekannt.