Mann soll zwei Raubüberfälle am selben Tag begangen haben

In Rosenheim hat es zwei bewaffnete Raubüberfälle innerhalb kurzer Zeit gegeben. Ein zunächst unbekannter Täter überfiel ein Lottogeschäft und eine Bäckerei – jeweils mit einem Messer bewaffnet. Während er bei der ersten Tat ohne Beute flüchtete, konnte er in der Bäckerei einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag erbeuten, wie die Polizei berichtete. Nach einer Fahndung wurde ein 25-Jähriger festgenommen, der mutmaßlich für beide Überfälle verantwortlich sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter am Mittwoch gegen 15.50 Uhr einen Lotto-Zeitschriftenladen am Salinplatz, bedrohte eine Angestellte mit dem Messer und forderte Geld. Er flüchtete jedoch ohne Beute in Richtung Bahnhof. Rund eineinhalb Stunden später, gegen 17.25 Uhr, überfiel mutmaßlich derselbe Mann eine Bäckerei im Stadtcenter in der Brixstraße.

Festnahme nach Großfahndung

Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung ein, an der sich zahlreiche Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei beteiligten. Schließlich nahmen die Beamten den 25 Jahre alten Tatverdächtigen fest, der sich nach der zweiten Tat umgezogen hatte.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag, ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.