Ein Autofahrer in Rosenheim traute seinen Augen nicht: In einem Lieferwagen sah er einen tierischen Beifahrer - ein Schaf. Er rief die Polizei hinzu.

23.03.2023 | Stand: 10:28 Uhr

Am Mittwochabend entdeckte ein Mann in Rosenheim ein Schaf, das in einem Lieferwagen saß. Er rief die Polizei. Dann ging alles ganz schnell. Ein 61-jähriger Mann kam zu dem Wagen und gab sich als Halter des Tieres aus.

In Rosenheim setzte ein Tierhalter ein Schaf in seinen Wagen

Er erklärte, dass er das Schaf zu seinem Gehöft bringen wolle. Das kontrollierte die Polizei umgehend und der Mann konnte seine Fahrt fortsetzen.

