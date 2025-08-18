Zwei Kinder in Rosenheim getötet - Mutter vor Gericht

Sie soll ihre beiden kleinen Kinder in der Nacht nach Heiligabend in ihrem Einfamilienhaus in Rosenheim erschlagen haben: Der 39 Jahre alten Frau wird von Montag an vor dem Landgericht Traunstein der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord vor. Die Frau wurde nach ihrer Festnahme in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht - eine Schuldunfähigkeit steht im Raum.

Bekannter machte sich Sorgen

Die Leichen der beiden sechs und sieben Jahre alten Kinder und die verletzte Mutter waren am ersten Weihnachtstag in dem Haus in Rosenheim entdeckt worden. Ein Bekannter hatte sich nach damaligen Polizeiangaben Sorgen gemacht und nach dem Rechten sehen wollen. Dabei habe er die Frau entdeckt und den Notruf gewählt.

Vieles deutete damals bereits darauf hin, dass die Frau ihre Kinder mit einem Werkzeug tödlich verletzte. Anschließend soll sie versucht haben, sich selbst zu töten.

Bei einem Sicherungsverfahren geht es um die Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses. Auch wenn es keine Anklage wie in einem normalen Strafverfahren gibt, sondern eine Antragsschrift, wird solch ein Fall vor Gericht verhandelt.