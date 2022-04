S-Bahn München testet in Osterferien ganztägige Fahrradmitnahme

Wer Rad-Ausflüge ins Münchner Umland plant, stört sich oft an den Sperrzeiten für die Fahrradmitnahme in der S-Bahn. In den Osterferien sollen sie wegfallen.

Es ist ein Test: In den Osterferien dürfen Reisende in den Münchner S-Bahnen rund um die Uhr ihr Fahrrad mitnehmen. An Schultagen gibt es normalerweise am Morgen und am Nachmittag Sperrzeiten. In den Ferien fiel schon bislang das nachmittägliche Mitnahmeverbot meist weg. Nun dürfen Radfreunde auch am Morgen zwischen 6.00 bis 9.00 Uhr ihre Gefährte mitnehmen, wie die S-Bahn mitteilte. Allerdings nur mit Ticket: 3,10 Euro kostet die Radkarte für jeweils einen ganzen Tag.

"Immer mehr passionierte Radfahrende unter unseren Fahrgästen wünschen sich die ganztägige Radmitnahme, gerade auch zur Urlaubszeit", erläuterte die S-Bahn. Dies gelte auch in den nun beginnenden Osterferien: "Für viele Menschen aus der Region bedeutet das: Urlaub daheim und Fahrrad-Ausflüge ins Umland." Diesem Wunsch wolle man Rechnung tragen.

Schon in den Sommerferien habe es einen ersten Test gegeben. "Unter anderem aufgrund des ungewöhnlich regnerischen Sommerwetters waren jedoch insgesamt deutlich weniger Radfahrende unterwegs als üblich", schilderte die S-Bahn. Deshalb ließen sich aus den damaligen Erfahrungen keine Schlüsse ziehen - und das Experiment wird in den Oster- sowie auch in den Pfingstferien wiederholt.

Grund für die sonst herrschenden Sperrzeiten sind die hohen Fahrgastzahlen und die dichte Zugtaktung in den Hauptverkehrszeiten, besonders auf der Stammstrecke. Die zentrale Trasse durch die Innenstadt ist Europas meistbefahrene Eisenbahnstrecke.

