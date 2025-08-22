Icon Menü
Sanierung: Bahn-Baustelle zwischen Regensburg und Schwandorf endet

Sanierung

Bahn-Baustelle zwischen Regensburg und Schwandorf endet

Die Bahn saniert die Trasse zwischen Regensburg und Weiden - das bedeutet Streckensperrungen. Der Abschnitt bis Schwandorf wird nun wieder frei gegeben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Baustelle weniger: Auf der Bahn-Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf sind ab Samstag wieder Züge unterwegs. (Illustration)
    Eine Baustelle weniger: Auf der Bahn-Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf sind ab Samstag wieder Züge unterwegs. (Illustration) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Nach den Sanierungsarbeiten auf der Bahn-Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf geht es ab Samstag auf dem Abschnitt bis Weiden weiter. Die Deutsche Bahn (DB) saniert die Strecke seit Juni.

    Die Baustelle auf dem ersten Bauabschnitte endete heute, wie eine Sprecherin sagte. Ab Samstag fahren dann auf der Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf wieder Züge.

    Bahnreisende in der Oberpfalz müssen weiter Einschränkungen einkalkulieren. Teilweise werden Busse eingesetzt.

    Auf dem insgesamt rund 87 Kilometer langen Streckenstück zwischen Regensburg und Weiden sollen nach DB-Angaben Gleise, Weichen und Bahnübergänge für 127 Millionen Euro modernisiert werden. Die Baumaßnahme soll die Qualität des Zugverkehrs und die Pünktlichkeit verbessern.

