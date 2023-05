Frau im Landkreis München tot auf Feldweg gefunden

Noch viele Fragenzeichen um ein mutmaßliches Tötungsdelikt im Landkreis München. Dort wurde eine Frau leblos auf einem Feldweg entdeckt.

27.05.2023

Eine junge Frau ist am Samstag in Sauerlach bei München tot auf einem Feldweg gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Mann, der selbst schwer verletzt sei, sei tatverdächtig, sagte ein Polizeisprecher. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, war zunächst unklar.

