"Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl im Porträt: Hört er bald auf?

Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl zieht jeden Donnerstag Millionen in den Bann. Infos über Kinder, Alter, Instagram und Frau: Hört Hans Sigl als Bergdoktor auf?

21.02.2022 | Stand: 16:02 Uhr

Hans Sigl spielt seit 2008 der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" die Hauptrolle des Dr. Martin Gruber. Mit der Neuauflage der ORF-Serie aus den Jahren 1992 bis 1999 landete das ZDF einen Hit: Um die sechs Millionen Zuschauer fesselt der Bergdoktor jeden Donnerstag an die Fernseher der Nation - aktuell in der 15. Staffel.

Doch wie tickt der Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl privat? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Kann ich ihm auf Instagram folgen? Die wichtigsten Infos gibt's hier.

Steckbrief von Hans Sigl

Vollständiger Name: Hans-Dieter Sigl

Hans-Dieter Sigl Alter: 52 Jahre

52 Jahre Geburtstag : 7. Juli 1969

: 7. Juli 1969 Geboren in: Rottenmann in der Steiermark, Österreich

Rottenmann in der Steiermark, Österreich Sternzeichen : Krebs

: Krebs Größe : 1,90 Meter

: 1,90 Meter Beziehungsstatus : verheiratet mit Susanne Sigl (seit 2008), zuvor verh. mit Katja Keller

: verheiratet mit Susanne Sigl (seit 2008), zuvor verh. mit Katja Keller Kinder: Sohn Nepomuk Jim, Stieftochter Joana, Stiefsöhne Jonas und Niklas

Sohn Nepomuk Jim, Stieftochter Joana, Stiefsöhne Jonas und Niklas Homepage: www.hanssigl.de

Ist Hans Sigl auf Instagram aktiv?

Ja, der Bergdoktor-Schauspieler ist auf Instagram aktiv. Unter dem Namen sigl_hans hält der österreichische Serien-Darsteller seine Fans auf dem Laufenden und tritt auch ab und an direkt mit Ihnen in Kontakt. Dem Bergdoktor-Schauspieler folgen auf Instagram 143.000 Profile.

Ist Hans Sigl auf Facebook aktiv?

Sigl nutz neben Instagram auch Facebook. Auf dem sozialen Netzwerk gibt es eine offizielle Fanpage, über die er ebenfalls immer wieder Neuigkeiten verkündet, einen Blick hinter die Kulissen gibt, oder einfach nur herumalbert. Dort hat Sigl über 180.000 Follower.

Hat der Bergdoktor-Schauspieler Kinder?

Lesen Sie auch

Bergdoktor mit neuer Show Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl bekommt neue Unterhaltungsshow auf RTL

Hans Sigl lebt in einer Patchwork-Familie mit vier Kindern. Aus erster Ehe (mit Katja Keller) brachte er seine Stieftochter Joana und seinen Sohn Nepomuk Jim in die neue Ehe mit seiner Frau Susanne Sigl mit. Seine Frau Susanne brachte bei der Hochzeit 2008 ebenfalls zwei Kinder, die Söhne Niklas und Jonas, mit in die Familie ein.

Hört Hans Sigl als Bergdoktor auf?

Das ist ein Gerücht, das sich hartnäckig unter Fans hält und jüngst wieder befeuert wurde durch die Ankündigung, dass Hans Sigl auf RTL eine eigene Quiz-Show erhält.

Doch der Schauspieler dementierte die Gerüchte immer wieder und stellte zuletzt klar, dass die 16. Staffel bereits geplant sei und auch das Jahr darauf schon angesprochen wurde. Sigl-Fans dürfen sich also auf mindestens zwei weitere Jahre mit dem beliebten Österreicher als Doktor Martin Gruber freuen.

Mehr über den Bergdoktor: Hans Sigl über seine Diät: So hat der Bergdoktor-Darsteller 2019 über 20 Kilo abgenommen

Bilderstrecke

Der Bergdoktor - So hat sich der Cast über die Jahre entwickelt