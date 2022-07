Schauspieler Moritz Rauch: Nach dem Klufti in 'Die Grube'

Das ist beeindruckend: Erst seit drei Jahren schauspielert Moritz Rauch (16) aus Kaufbeuren. Und stand schon mit Herbert Knaup als Kommissar Kluftinger vor der Kamera. Kommt der nächste Elyas M’ Schweighöfer aus der Wertachstadt? „Jetzt mal langsam“, sagt der 16-Jährige und grinst: „Mein Traum ist es, vom Schauspielen leben zu können. Alles was darüber passiert, ist Luxus!“ Warum Talent alleine „fast gar nichts“ bringt und was Klufti-Knaup am Set alles veranstaltet, erzählt Moritz im Interview auf allgaeu.life .

"Den musch da aschaua! So a schmächtiger, mit so a Kappe", keucht Kommissar Kluftinger in sein Funkgerät und fängt an zu rennen. Der Verdächtige, ein Jugendlicher im schwarzen Hoody, flieht. Der ranke, schlanke Jugendschauspieler Moritz Rauch, gejagt vom nicht ganz so ranken und schlanken Herbert Knaup.

"Das war schon wirklich toll, da dabei zu sein", sagt Moritz stolz. "Einfach zu sehen, wie viel Spaß man mit Herbert Knaup haben kann. In den Szenen wirkt er schon etwas kauzig - wenn die Kamera aus ist, blödeld er aber gerne etwas rum. Er macht echt tolle Stimmung!"

Es ist keine lange Sequenz, die Moritz in 'Schutzpatron - ein Kluftingerkrimi' spielt, aber vielleicht ist es der Anfang einer großen Karriere.

"Ganz ehrlich? Ich bin damals einfach mal zu dem Kluftinger-Casting gegangen, weil ich wissen wollte, wie das so abläuft", erzählt Moritz. "Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich da gleich eine Rolle bekomme!" Besonders viel Erfahrung hatte er damals nicht, schon gar nicht beim Film. Erst ein Jahr vor dem Kluftinger-Dreh war Moritz mit seiner Mutter nach Kaufbeuren gezogen - und hatte erst hier mit der Schauspielerei angenfangen.

Talentschmide: Kulturwerkstatt

"Eigentlich wollte ich schon als Kind immer auf die Bühne. Aber in meinem Heimatort (Moritz kommt ursprünglich aus Greifenberg am Ammersee) gab's nichts Passendes." Da kam ihm der Umzug in die Wertachstadt gerade recht. In der Kaufbeurer Kulturwerkstatt, die für ihre Nachwuchsarbeit immer wieder gelobt wird, fand er sein künstlerisches Zuhause.

"Die haben mich wirklich toll aufgenommen und mich echt weiter gebracht", sagt der 16-Jährige, der neben dem bevorstehenden Abitur und Partys eben auch seine Karriere im Blick behalten will: "Bei mir ist das Schauspiel echte Leidenschaft", meint Moritz. Das müsse es auch sein, sonst könne er sein Pensum gar nicht durchhalten.

Statt Feiern und Mädels, die wohl höchsten Prioritäten im Leben der meisten 16-jährigen Jungs, stehen für ihn an den Wochenenden Proben und Übungen an. "Ich will eigentlich alles unter einen Hut bekommen und nichts verpassen - aber das ist manchmal echt nicht einfach", gibt er zu. Dafür darf er dann auch mal unter der Woche - während seine Klassenkameraden versuchen, die Mathestunde unbeschadet zu überstehen - auf Filmdrehs fahren.

Moritz Rauch spielte in seiner ersten Filmrolle gleich in einem Kluftinger-Krimi mit. Bild: Susanne Seiffert

Dank einer Sondergenehmigung seines Schul-Rektors Christof Walter, der lange Zeit Mitglied der Kulturwerkstatt war. "Ich muss den Stoff natürlich nachholen", grummelt Moritz. "Und meine Noten dürfen auf keinen Fall schlechter werden. Sonst ist's gleich vorbei mit den Terminen während der Schulzeit!"

Ab in 'Die Grube'

Dank des Arrangments mit seiner Schule konnte der Jungschauspieler auch sein bislang erfolgreichstes Film-Projekt 'Die Grube' drehen. In dem mehrfach international ausgezeichneten Kurzfilm spielt Moritz einen jüdischen Jugendlichen auf der Flucht.

Das düstere und komplizierte Setting liegt dem 16-Jährigen besonders. Es sind die melancholischen, die komplexen Rollen, die ihn reizen. Vergangene Woche spielte er in Hamburg zum Beispiel einen 'imaginären Menschen'. "Die Regisseurin meinte, ich solle fast wie tot - aber trotzdem gefühlsbetont spielen... Das... war nicht ganz so einfach", erzählt Moritz mit breitem Grinsen.

In etwas düsteren Rollen fühlt sich Moritz Rauch richtig wohl. Bild: Susanne Seiffert

'Die Grube', inszeniert von der Produktionsfirma"Schöne Bunte Filme", war ein voller Marketing-Erfolg für den Jungschauspieler und seine Mit-Darsteller. "Der Film ist auf vielen Festivals gelaufen und für über 15 Preise nominiert worden. Da werden dann natürlich auch andere Regisseure auf dich aufmerksam". Sowieso sei die Vermarktung für (junge) Schauspieler fast noch wichtiger als das Können: "Ich glaube reines Talent bringt fast gar nichts. Wenn man sich nicht präsentiert, hat man auf dem Markt keine Chance", sagt Moritz.

Seine Chancen stehen dagegen nicht gerade schlecht. Fünf Film-Rollen hat der 16-Jährige alleine für das Jahr 2017 ergattert. Und es ist erst März! Außerdem will er sich auch als Regisseur oder Regie-Assistent versuchen. Und das alles neben der Schulzeit. Eineinhalb Jahre hat Moritz noch, um sein Abitur zu machen. Und dann? "Studieren will ich auf jeden Fall!", erzählt Moritz. Vielleicht... Schauspiel?."

