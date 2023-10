Schauspielerin Gisela Schneeberger: Die Elli vom Monaco Franze

Gisela Schneeberger gehört zu den großen bayerischen Schauspielerinnen. Warum sie in einer Nebenrolle ganz groß rauskam.

02.10.2023 | Stand: 07:42 Uhr

Hört man den Namen Gisela Schneeberger , haben die älteren Fernsehzuschauer sofort ein Bild vor Augen: das der quengelnden nervigen Elli , einer übergriffigen Frau, die den Münchner Stenz Monaco Franze in der gleichnamigen Serie des großen Regisseurs Helmut Dietl immer wieder bedrängte. Und ein Satz eines italienischen Kellners über sie ist geradezu TV-Seriengeschichte: "Immer des Gschiss mit der Elli !" Obwohl es im Prinzip nur eine größere Nebenrolle war, hat sich Schneebergers grandiose Elli ins Gedächtnis der Bayern eingebrannt wie kaum eine andere.

Schneeberger verbindet man mit Monaco Franze und Gerhard Polt

Dabei engt man das Schaffen der im Altmühltal geborenen Schauspielerin und Kabarettistin unzulässig ein, wenn man sie auf diese Rolle reduziert. Zumal einem sofort auch der Name Gerhard Polt in den Sinn kommt, mit dem Schneeberger diverse Fernseh-, Film- und Bühnenprojekte im wahrsten Sinne des Wortes zum Leuchten brachte.

Die Mimin, die am Dienstag ihren 75. Geburtstag feiert, hatte ihren ersten großen Erfolg bei den Münchner Kammerspielen in Polts satirischem Stück Kehraus. All die Filme und Theaterstücke aufzuzählen, in denen sie mitspielte, würde den Rahmen sprengen. Vom "Tatort" bis zu der "Der Bulle von Tölz ", von Dieter Wedels "Papa und Mama" bis zum ZDF -Fernsehfilm "Bier Royal" reicht die Bandbreite. Sie spielt eine Lebensmittelhändlerin beim Telefon-Sex ebenso wie eine Bürgermeisterin mit Pistole im Gürtel oder die Touristin Irmgard in "Man spricht Deutsch".

Die Fernsehreihe "Fast wia im richtigen Leben" ist Kult

Einen Mann darf man in diesem Zusammenhang aber nicht vergessen: ihren früheren Ehemann Hanns Christian Müller , mit dem sie und Polt ein erfolgreiches Satiriker-Trio bildeten. Von 1979 bis 1988 waren die drei in der ebenfalls Kult gewordenen TV-Reihe "Fast wia im richtigen Leben" zu sehen. Nach 18 Jahren Ehe, aus der ein Sohn hervorging, hat sie sich von Müller getrennt.

"Jeder hat mindestens fünf Charaktere in sich", behauptet Gisela Schneeberger . Die bayerische Grande Dame des tragikomischen Witzes, wie sie gerne bezeichnet wird, hat noch viel mehr Rollen verkörpert. "Seit über 50 Jahren prägt Schneeberger auf unverzichtbare Weise die bayerische Kultur ", hieß es in der Jury-Begründung, als Schneeberger vor vier Jahren mit dem Münchner Filmpreis ausgezeichnet wurde. Sie sei eine großartige, eine unverwechselbare Künstlerin. Zu ihrem Geburtstag würdigt der Bayerische Rundfunk die Ausnahmeschauspielerin mit diversen Sendungen und Wiederholungen.