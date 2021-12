Eine Scheune ist im unterfränkischen Höchheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) niedergebrannt.

12.12.2021 | Stand: 08:51 Uhr

Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 100 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Anwohner hatten demnach am frühen Morgen die Feuerwehr verständigt. Lesen Sie auch: Brand Ottobeuren: Feuer in Hobbyraum und Garage - 20.000 Euro Schaden

Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Dachstuhl. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war den Angaben zufolge ein technischer Defekt.

