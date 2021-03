Schnee, Regen und Wolken über Bayern - Frühlingshaftes Wetter ab Mittwoch

Am Wochenende ist der Frühlingsanfang noch nicht zu spüren. Ab Mittwoch bringt Hoch "Margarethe" Temperaturen um die zehn Grad und Sonnenschein ins Allgäu.

21.03.2021 | Stand: 17:06 Uhr

Dieses Wochenende hat der Frühling begonnen. Beim Blick aus dem Fenster fühlt es sich allerdings noch nicht so frühlingshaft an. Doch es gibt Hoffnung: Im Laufe der Woche sollen die Temperaturen nach oben klettern.

Am Sonntag fällt in Bayern zeitweise Schnee. In Kempten liegt die Temperatur um ein Grad. In Franken regnet es am Sonntag bei bis zu sieben Grad, zum Beispiel in Würzburg. In der Nacht zum Montag kann es auf den Straßen noch glatt werden. In Franken bleibt es nass und bewölkt. Der Schneefall im südlichen Bayern lässt bis zum Montag nach. Die Tiefstwerte liegen bei minus vier bis plus ein Grad.

Wechselhafter Wochenstart - Hoch "Margarethe" bringt den Frühling mit

Die neue Woche startet wechselhaft. Am Montag soll nach den DWD-Vorhersagen teils Schnee, teils Regen fallen. Die Temperaturen steigen im Allgäu auf bis zu drei Grad. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen noch weiter an.

"Ab Mittwoch kann "Margarethe" dann endgültig ihre Kraft entfalten", teilt der DWD am Sonntag mit. Das Hoch bringt Sonne und steigende Temperaturen in weiten Teilen Deutschlands. Im Allgäu erreichen wir am Mittwoch Temeperaturen von bis zu zehn Grad und Sonnenschein. Nachts bleibt es dennoch frostig bei Minustemperaturen.

Lesen Sie auch

Winterwetter kommt zurück Schneefälle und Minus-Grade: So eisig wird das Wetter in Bayern

Das aktuelle Allgäu-Wetter samt Vorhersagen lesen Sie täglich hier.