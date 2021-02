Schneller als gedacht! 177 Tonnen-Transport erreicht Sonthofen

Klasse, wenn alles klappt! Am späten Montagabend machte sich ein 31 Meter langer Schwerlastzug von Illerbachen bei Memmingen auf den Weg nach Sonthofen. In zwei Nächten brachte er eine tonnenschwere Eisenbahnbrücke zu ihrem Zielort. Der Transport verlief reibungslos, am heutigen Mittwoch um 1.30 Uhr erreichte das "Mordstrumm" die Brückenbaustelle. Wir zeigen Dir die Bilder!

29.01.2021 | Stand: 00:38 Uhr