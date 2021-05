Schon wieder vergiftete Greifvögel in Ostbayern

Die Serie von Giftanschlägen auf Wildvögel in Ostbayern geht weiter.

23.05.2021 | Stand: 20:46 Uhr

Am Wochenende wurden dort erneut zwei Fälle bestätigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es handele sich um zwei Greifvögel, die schon im Februar in einem Waldstück in Schwarzhofen (Landkreis Schwandorf) gefunden worden waren.

Vögel fressen Giftköder

Laut toxikologischer Untersuchung verendeten die Tiere qualvoll, nachdem sie einen Giftköder gefressen hatten. Der Landesbund für Vogelschutz zeigte die Fälle nun auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse an, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Gift soll es sich um ein Insektizid handeln, das in Europa seit Jahren verboten ist.

