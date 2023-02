25-Jähriger versucht drei Fahrzeuge zu stehlen - vierter Versuch erfolgreich

In Schongau hat ein 25-Jähriger mehrmals versucht, ein Fahrzeug zu stehlen. Im vierten Versuch war er erfolgreich, wurde jedoch von der Polizei gestoppt.

16.02.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Ein 25-Jähriger ohne eigenes Fahrzeug hat offenbar unter allen Umständen davon fahren wollen - dreimal hatte der Mann versucht, einen fahrbaren Untersatz in Schongau zu stehlen. Im vierten Versuch hatte er Erfolg, wurde jedoch kurze Zeit später von der Polizei gestoppt.

Zunächst hatte ein Taxifahrer am Bahnhof den Mann am Mittwochvormittag dabei beobachtet, wie er versuchte, einen Motorroller zu starten. Da der Taxifahrer die Eigentümerin des Rollers kannte, verständigte er die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann noch immer damit beschäftigt, den Roller zu starten. Die Polizisten nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Nach Aufnahme seiner Daten entließen sie ihn wieder aus dem Gewahrsam.

Nachmittags ging allerdings die nächste Mitteilung über den Mann bei der Polizei ein. Er hatte sich auf dem Gelände einer Tankstelle in ein Auto gesetzt und die Fahrerin aufgefordert, aus ihrem Wagen zu steigen. Allerdings konnte die den 25-Jährigen dazu bringen, ihr Auto wieder zu verlassen. Kurz darauf stahl der Mann ein Taxi, das auch bei der Tankstelle stand. Der Fahrer stand mit dem Rücken zu seinem Fahrzeug und bemerkte zunächst nicht, dass der Dieb sich in das Auto setzte. Der Mann startete den Wagen und verschloss die Türen. Der Taxifahrer versuchte noch, den Täter zum Aussteigen zu bewegen, was ihm jedoch nicht gelang.

Taxi in Schongau gestohlen: Nach längerer Verfolgungsjagd von der Polizei gestoppt

Der Mann fuhr mit dem gestohlenen Taxi davon. In der nächsten Ortschaft konnte eine Polizeistreife die Verfolgung aufnehmen. Nach einer längeren Jagd stoppte der 25-Jährige das Fahrzeug auf einem Feld. Die Beamten konnten ihn dort festnehmen.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann kurz vor dem Diebstahl des Taxis versucht hatte, eine Jacke aus einem Geschäft in Schongau zu stehlen. Er hatte das Kleidungsstück von einem Außenständer des Ladens entnommen und übergezogen. Der Inhaber des Geschäfts bemerkte dies jedoch und konnte den Diebstahl verhindern.

Außerdem hatte der 25-Jährige bereits mittags versucht, ein Auto aus einer Werkstatt zu stehlen. Dort schloss er an einem abgestellten Auto die Motorhaube, setzte sich auf den Fahrersitz und startete den Motor. Der Mann scheiterte jedoch, weil er es nicht schaffte, den Rückwärtsgang einzulegen. Nachdem ihm die Angestellten ansprachen, floh er.

Am Donnerstag wird der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.