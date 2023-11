Schüler in Bayern sollen besser Lesen, Schreiben und Rechnen lernen

Die Leistungen in Deutsch und Mathematik haben messbar abgenommen. So will Bayerns neue Kultusministerin Anna Stolz jetzt gegensteuern.

24.11.2023 | Stand: 10:02 Uhr

Bayerns Schülerinnen und Schüler schwächeln bei den wichtigsten Kompetenzen, die es zum Leben braucht: Lesen, Schreiben und etwas Mathematik . Die neue Kultusministerin Anna Stolz will diese Grundkenntnisse wieder "stärker in den Blick nehmen". Gerade würden Programme erarbeitet, um Schülerinnen und Schülern darin "eine spezielle Förderung zu ermöglichen", sagte die Politikerin der Freien Wähler unserer Redaktion. Denn: "Schülerinnen und Schüler auf den digitalen Wandel vorzubereiten, ist das eine. Das andere ist, ihre Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik zu stärken."

