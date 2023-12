Aktuelle Übersicht: Hier fällt heute am Dienstag in Bayern die Schule aus

Schulausfall heute in Bayern wegen Schnee und Eis: Auch am Dienstag (5.12.) entfällt an einigen Schulen im Freistaat der Unterricht. Hier der aktuelle Überblick.

Schulausfall in Bayern heute am Dienstag, 5. Dezember: Wegen schlechten Wetters wie starkem Schneefall oder gefährlich glatter Straßen kann unter bestimmten Umständen der Unterricht in Landkreisen oder Städten des Freistaats ausfallen. Möglich ist auch, dass der Präsenz-Unterricht entfällt und stattdessen Fernunterricht angeboten wird. So wie aktuell.

Wo fällt in Bayern die Schule aus, wo der Präsenzunterricht? Ja. Hier die aktuelle Übersicht (Stand: 21 Uhr).

Schulausfall heute am Dienstag, 5. Dezember 2023, in Bayern: An diesen Schulen fällt der (Präsenz-)Unterricht aus

Aktuell hat das Kultusministerium für mehrere Schulen in Augsburg München

Im Landkreis Mühldorf a. Inn war Montag der Unterricht ausgefallen. Dienstag findet der Präsenzunterricht wieder statt.

Übersicht: Städte und Landkreise mit Schulausfall oder Entfall des Präsenzunterrichts heute in Schwaben

Augsburg (Stadt): Ausfall Präsenzunterricht):

Folgende Schulen, bzw. Schulgebäude bleiben Dienstag wegen der hohen Schneelast auf den Dächern laut Stadt Augsburg geschlossen:

RWS/FOS/BOS – Verbindungsgang und Klassentrakt (nicht betroffen sind die Interimscontainer)

Kerschensteiner Grund- und Mittelschule – Schulgebäude

Wittelsbacher-Grundschule – Schulgebäude

Kriegshaber-Grundschule

Elias-Holl-Grundschule (hier gefährden Lawinen und Schneebruch den Zugang)

Übersicht: Landkreise mit Schulausfall heute in Oberbayern

Aktuell sind Schulausfälle am Dienstag in Oberbayern wie folgt gemeldet.

Ebersberg ( Lkrs .): Präsenzunterricht entfällt am Dienstag, 05.12.2023

( .): Präsenzunterricht entfällt am Dienstag, 05.12.2023 Erding ( Lkrs ): Präsenzunterricht entfällt am Dienstag, 05.12.2023

( ): Präsenzunterricht entfällt am Dienstag, 05.12.2023 Starnberg (Lkr.): Präsenzunterricht entfällt am Dienstag, 5. Dezember 2023 in Grundschule Stockdorf - kein Präsenzunterricht Berufsschule Starnberg - kein Präsenzunterricht Fachoberschule Starnberg - kein Präsenzunterricht



München (Lkrs.): Distanzunterricht an der FOS Haar und der MS Lochham in Gräfelfing.

Übersicht: Landkreise mit Schulausfall in Unterfranken

Aktuell sind keine Schulausfälle in Städten und Landkreisen in Unterfranken gemeldet.

Übersicht Landkreise mit Schulausfall in Mittelfranken

Aktuell sind keine Schulausfälle in Städten und Landkreisen in Mittelfranken gemeldet.

Übersicht: Landkreise mit Schulausfall in der Oberpfalz

Aktuell sind keine Schulausfälle in Städten und Landkreisen in der Oberpfalz gemeldet.

Wo fällt in Bayern morgen die Schule aus?

Schulausfall in Bayern wegen Unwetter: Welche Regeln gelten für Notbetreuung und Distanzunterricht?

Im Falle eines witterungsbedingten Schulausfalls bieten die Schulen in der Regel Distanzunterricht an, so das Kultusministerium. Eine Notbetreuung vor Ort gebe es nur, wenn die Schule dies organisatorisch und personell leisten kann. Aktuelle Infos dazu gebe es auf der Homepage der entsprechenden Schule.

Wer entscheidet in Bayern, ob Unterricht wegen schlechten Wetters ausfällt?

Die Entscheidung darüber, ob es bei schlechtem Wetter oder Unwetter zu Schulschließungen kommt, liegt bei den „lokalen Koordinierungsgruppen Schulausfall“: Diese setzen sich aus der fachlichen Leitung des Staatlichen Schulamts, stellvertretend für die Grund-, Mittel- und Förderschulen und aus je einer Schulleiterin oder einem Schulleiter als Vertretung für die übrigen Schularten zusammen.