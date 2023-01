Schulbus prallt gegen Baum: Drei Kinder verletzt

Vier Menschen, darunter drei Schulkinder, sind bei einem Unfall in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) verletzt worden. Ein Bus war von der Straße abgekommen.

26.01.2023 | Stand: 11:41 Uhr

Bei einem Unfall eines Schulbusses im Landkreis Aichach-Friedberg sind vier Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Schulkinder. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Bus in Kissing aus bislang unklaren Gründen am Mittwoch von der Fahrbahn ab.

In der Folge überfuhr der 67 Jahre alte Fahrer mit dem Kleinbus ein Verkehrsschild und prallte mit dem Bus frontal gegen einen Baum.

Drei der sieben Grundschulkinder an Bord wurden wie auch der Fahrer leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser.