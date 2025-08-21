Frau lässt Liege am See zurück - größerer Sucheinsatz

Eine Frau hat an einem schwäbischen See ihre Liege, Handtücher und eine Kühlbox zurückgelassen und so eine größere Suchaktion ausgelöst. Ein Angler hatte bemerkt, dass der Badeplatz am Schmuttersee bei Roßhaupten (Landkreis Ostallgäu) vorbereitet war, die ihm von früheren Besuchen am See bekannte Frau aber über Stunden nicht zurückkehrte, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin habe der Mann am Dienstag die Einsatzkräfte verständigt. Kräfte von Polizei, Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr hätten an Land, mit Booten und per Hubschrauber nach der Frau gesucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Mit Beginn der Suche auf dem Wasser sei die verwunderte 66-Jährige dann plötzlich wohlbehalten zu ihrem Liegeplatz zurückgekehrt. Sie habe erklärt, lediglich eine Fahrradtour gemacht zu haben.

Trotz der unnötigen Suche lobte die Polizei den aufmerksamen Angler. Badegästen riet sie, anderen Besuchern in der Nähe bei längerer Abwesenheit Bescheid zu geben, um die Gefahr für Missverständnisse zu verringern.