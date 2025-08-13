Mann greift Spaziergängerin an - Passant schreitet ein

Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ist eine Frau in Schwaben von einem Mann attackiert und verletzt worden. Ermittelt werde wegen eines Sexualdelikts, teilte die Polizei mit.

Der 26-jährige Verdächtige habe die Frau am Dienstag in der Nähe von Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) angesprochen und sich ihr in den Weg gestellt. Dann sei er zudringlich geworden und habe die 30-Jährige auf den Boden gestoßen. Dabei sei die Frau nach derzeitigem Stand leicht verletzt worden.

Die Frau habe sich zur Wehr gesetzt und um Hilfe gerufen. Ihr Hund habe den Täter attackiert, sodass dieser schließlich von der 30-Jährigen abgelassen habe und geflüchtet sei. Ein Spaziergänger sei der Frau ebenfalls zu Hilfe gekommen.

Die Polizei habe den Verdächtigen in einem Versteck in der Nähe aufgespürt und festgenommen. Der Beschuldigte sitze nun in Untersuchungshaft.