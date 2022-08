Schwäbisches Bauernhofmuseum: Dieses Ferienprogramm ist der Heimat-Hit!

Wir ham's halt einfach gut bei uns: Während für die Kinder in Schleswig-Holstein, Brandenburg und Meck-Pomm am vergangenen Montag (20.8.) das neue Schuljahr begonnen hat, ist bei uns gerade mal Sommerferien-Halbzeit. Juhuuu! Doch weil immer nur Badesee und Freibad selbst bei diesen Temperaturen mal langweilig wird, müssen Alternativen her. Wir haben eine: Das Ferienprogramm im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren ist kreativ, abwechslungsreich und vermittelt den Kids ein gutes Stück Allgäuer Heimat(geschichte). Hier erfährst Du, was geboten wird.

16.08.2022 | Stand: 08:19 Uhr

Das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren ist ein echtes Schmuckkästchen. Mehr noch als ein Freilichtmuseum ist es ein richtiges "Dorf im Dorf", das vielfältige Einblicke in das frühere Leben in der Region bietet. Spannend für Erwachsene und Kinder - doch speziell für Letztere ist in den Schulferien noch ein kleines bisschen mehr geboten.

Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren, zwölf Kilometer südlich von Memmingen

Das Museumsgelände erstreckt sich auf 12 Hektar; mehr als 30 ländliche Bauten bieten einen Einblick in die vergangene Alltagswelt.

Öffnungszeiten: 9 – 18 Uhr (1. April - 15. Oktober)

Eintritt: Erwachsene 6,00€; ermäßigt 5,00€

An Ostern, Pfingsten, im Herbst und selbstverständlich in den großen Ferien gibt es an zwei Tagen in der Woche Mitmachaktionen. Immer mittwochs und freitags wird gebastelt, gemalt und ausprobiert, was das Zeug hält. Inzwischen ist das Sommerferienprogramm 2018 bei der Halbzeit angelangt, die Initiatoren zeigen sich zufrieden: "Unsere Angebote werden gut angenommen, zwischen 30 und 60 Kinder sind über den Nachmittag verteilt eigentlich immer da", sagt Mathilde Wohlgemuth vom Bauernhofmuseum.

Kräutersalz, Heupuppen und Weidenruten

Kein Wunder: Denn die Kids werden in der Gruppe nicht nur bespaßt, sondern dürfen und sollen selber tätig werden. Beispielsweise stellen sie ihr eigenes Kräutersalz her, basteln mit Weidenzweigen oder schießen unter Anleitung eines Fotografen in einem Fotoworkshop ihre ersten eigenen Schnappschüsse. "Uns ist wichtig, dass unsere Kurse etwas mit dem zu tun haben, was wir hier im Museum vermitteln. Außerdem sollen die Kinder mit natürlichen Produkten umgehen und nebenbei etwas über das Leben früher und heute in ihrer Heimat erfahren", erklärt Wohlgemuth.

Viele Kinder kommen eigens für die Kurse nach Illerbeuren, andere besuchen mit ihren Familien das Museum und nehmen am Nachmittag an einem der Angebote teil. "Neulich rief sogar eine Mutter bis aus Augsburg an und erkundigte sich über unser Ferienprogramm", erzählt die Museumsverantwortliche.

Fünf weitere spannende Themennachmittage gibt es noch bis zum Ende der Ferien, "mein persönlicher Liebling ist der Kurs 'Kartoffelernte' am 5. September", sagt Wohlgemuth. "Unser Museumslandwirt fährt mit dem Pferdegespann über die Felder, die Kinder dürfen die Kartoffeln selber lesen, anschließend machen wir gemeinsam Kartoffelpuffer." Lecker! Dann nichts wie hin...

