Sind die ukrainischen Flüchtlinge wirklich angekommen?

Zwei Familien wollten Neuankömmlingen aus der Ukraine ein Zuhause geben. Die Erfahrungen fallen sehr unterschiedlich aus.

Von Von Lisa Gilz

21.04.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Ping, ping. Das Handy von Wolfgang Gensberger leuchtet auf. Er hat eine neue Nachricht bekommen. Sie ist in kyrillischen Schriftzeichen geschrieben. Er kopiert die Worte in eine Übersetzer-App: „Guten Morgen, ich suche eine Wohnung in Deutschland mit drei Kindern. Einer 21-Jährigen und einem 14- und neunjährigen Jungen. Ich möchte in der Nähe einer Schule sein und mit meiner Tochter arbeiten können.“ Die Nachricht kommt von Olga Volosianko aus der Ukraine.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.