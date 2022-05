Hier heulen kommende Woche im Allgäu die Sirenen

Am 12. Mai soll bayernweit der Warntag 2022 stattfinden. Doch nicht alle im Allgäu machen beim Sirenen-Probealarm mit. Wo, wann und wieso heulen die Sirenen?

06.05.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Am Donnerstag, 12.5.22, findet in Bayern ein landesweiter Probealarm statt. Gegen 11 Uhr vormittags sollen in den Allgäuer Städten und Gemeinden die Sirenenanlagen ausgelöst werden. Ursprünglich hätte der Warntag 2022 bereits am 10. März stattfinden sollen, wurde wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine aber verschoben.

Bei der Warnung an die Bevölkerung am 12. Mai soll auch die Warn-App NINA ausgelöst und getestet werden, außerdem kann probeweise über den Rundfunk und mit Lautsprecherfahrzeugen gewarnt werden.

Obwohl Bayerns Innenministerium den Probealarm als landesweit angekündigt hat, werden aber nicht überall die Sirenen heulen. Auch im Allgäu werden einzelne Städte und Landkreise nicht oder nur eingeschränkt teilnehmen. Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Sirenenalarm am 12.5.2022.

Probealarm am 12. Mai in Bayern - was passiert da?

Ab 11 Uhr am Donnerstagvormittag sollen zeitgleich die Sirenenanlagen ausgelöst werden. Rund zehn Minuten später wird Entwarnung gegeben - ebenfalls über Sirenen. Außerdem soll über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes NINA eine Probewarnmeldung versendet werden. Auch andere Warn-Apps wie zum Beispiel "BIWAPP" oder "KATWARN" können teilnehmen.

Wie oft findet ein solcher Warntag mit Probealarm statt?

Ein Warntag sollte eigentlich einmal pro Jahr in Deutschland stattfinden. Zuletzt wurde er im September 2021 aber abgesagt, nachdem es beim ersten bundesweiten Warntag am 10. September 2020 zu zahlreichen technischen Problemen gekommen war. Damals lief vieles schief: Auch im Allgäu blieben die Sirenen damals mancherorts still, sogar die amtlichen Warn-Apps schlugen nicht oder erst eine halbe Stunde zu spät an.

Anhand der Pannen stellte man fest, dass viele in der Bevölkerung nicht hätte gewarnt werden können. Der damalige Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Christoph Unger, wurde abgelöst. Der nächste überregionale Probealarm war für den 10. März 2022 vorgesehen, musste wegen des Ukraine-Krieges aber abgesagt werden, um Missverständnissen vorzubeugen. Der neue Anlauf am 12. Mai 22 soll nun auch ein Test sein, ob ein Großteil der Probleme gelöst werden konnten.

Trotzdem nehmen im Allgäu nicht alle Landkreise und Städte am Probealarm-Tag teil. Im Gegensatz zum letzten Mal soll dies nun aber bereits im Vorfeld klar kommuniziert werden.

Probealarm am 12. Mai: Diese Allgäuer Städte und Kreise nehmen teil

Das bayerische Innenministerium hat auf seiner Webseite eine Liste veröffentlicht, wer bislang aus der Region am Warntag kommende Woche teilnimmt (Änderungen vorbehalten).

Kempten: zusätzlich auch Warn-Apps

zusätzlich auch Warn-Apps Memmingen: nur mobile Sirenenanlagen

nur mobile Sirenenanlagen Lindau mobile Sirenenanlage

mobile Sirenenanlage Landkreis Ostallgäu : Günzach: ausschließlich mobile Sireneanlage Marktoberdorf-Leuterschach: mobile Sireneanlage Schwangau: mobile Sireneanlage

: Landkreis Lindau : zusätzlich auch Warn-App NINA Lindenberg: Sirene Liebherr-Aerospace Röthenbach: mobile Sirenenanlage Scheidegg: mobile Sirenenanlage Weiler-Simmerberg: Sirene Rathaus Weiler Weißensberg: mobile Sirenenanlage Lindau: mobile Sirenenanlage

: zusätzlich auch Warn-App NINA Landkreis Oberallgäu: Aktuell ist nicht geplant, dass sich der Landkreis Oberallgäu am Sirenen-Probealarm beteiligt. Es ist aber geplant, mit der NINA-Warnapp dabei zu sein.

Landkreis Unterallgäu: Auch hier ist man mit der Warnapp NINA beteiligt, eine Bevölkerungswarnsirene gibt es nicht.



Zur Erklärung: Die Sirenen im Landkreis Unterallgäu sind lediglich zur Feuerwehralarmierung ausgelegt. Am Warntag soll jedoch die Funktion zur Personenalarmierung getestet werden. Das ist ein besonderer Ton, die Anlagen im Unterallgäu können das nicht.

Warum heulen die Sirenen im Allgäu? Und wieso heulen sie an manchen Orten nicht - obwohl die Warnung doch einheitlich sein soll?

Wie im Unterallgäu gibt es auch an etlichen anderen Orten in der Region kaum noch Katastrophenschutz-Sirenen. Zwar gibt es Sirenen, die zur Alarmierung der Feuerwehren dienen. Aber nur wenige davon sind in der Lage, auch Warnsignale des Katastrophenschutzes wiederzugeben.

So klingt der Alarm, der die Bevölkerung veranlassen soll, anlässlich schwerwiegender Gefahren für die öffentliche Sicherheit auf Rundfunkdurchsagen zu achten.

Das ist der Alarm bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Feuerwehren dient.

Sirenen stammen noch aus der Zeit des 2. Weltkriegs. Warum sind sie heute immer noch nötig?

Sirenen gelten vor allem nachts als zuverlässiges Warnmittel. Ihr Heulton holt die Menschen aus dem Schlaf, wenn Handy, Radio oder TV ausgestellt sind.

Wieso braucht man dann noch Warn-Apps wie NINA und Lautsprecherfahrzeuge?

Sirenen melden nur, dass Gefahr im Verzug ist, aber nicht welche. Über Lautsprecherfahrzeuge kann die Bevölkerung viel konkreter gewarnt werden. Über die App NINA kommt die Warnung sogar direkt auf das Smartphone.

Wie funktioniert die NINA-App?

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App NINA wurde vom BBK entwickelt. Sie ist mit dem satellitengestützten Warnsystem des Bundes verknüpft, das Warnungen des BBK und lokale Warnungen der Leitstellen verbreitet (Modulares Warnsystem). NINA empfängt aber auch Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserwarnungen.

