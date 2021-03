Ski-Ass Tina Geiger macht sich nackig

Zum Auftakt der Alpinen Ski-WM in St. Moritz vom 6.-19. Februar hat sich die Oberstdorferin Christina Geiger für den Playboy frei gemacht. Sie ist das Covergirl für die März-Ausgabe des Magazins. Den Spruch mit dem Kurvenfahren und schönen Kurven schenken wir uns mal...

09.03.2021 | Stand: 10:39 Uhr

Dabei stand die WM-Teilnahme der 27-jährigen Anfang des Jahres noch auf (wortwörtlich) wackeligen Beinen. Nach einer Knie-OP und Reha stand die Oberstdorferin erst Anfang September 2016 wieder auf Skiern - und fuhr in den ersten Rennen oft hinterher.

Erst am 10. Januar qualifizierte sie sich für die WM nach ihrem achten Platz beim Nachtslalom in Flachau/Österreich. Ganz schmerzfrei sei sie zwar noch nicht, erzählt Christina Geiger dem Playboy im Interview. Trotzdem will sie Vollgas geben! "Ein Top-Ten-Platz im Slalom wäre

natürlich schon ein schönes Ergebnis", sagte sie dem Playboy. Ihr bestes Ergebnis war bislang ein dritter Platz bei einem Weltcup-Rennen im Slalom.

Christina Geiger macht auch abseits der Piste eine gute Figur, wie hier als Losverkäuferin für das Bayerische Rote Kreuz auf der Festwoche. Bild: Ralf Lienert

Wer jetzt noch mehr von Tina Geiger sehen will (allerdings etwas dicker angezogen) sollte am 18. Februar ab etwa 9.30 Uhr den Fernseher einschalten. Die ARD überträgt den Slalom der Damen live.

Mutter Gabi Geiger, 53, findet die Fotos übrigens toll. Sie war von Anfang an in die Pläne ihrer Tochter eingeweiht. „Ich hab’ da kein Problem damit. Die Fotos sind doch toll geworden“, sagte sie am Mittwoch. Das Fotoprojekt sei ausführlich im Familienkreis diskutiert worden und sogar Christinas Großeltern seien eingeweiht gewesen. Gabi Geiger: „Tina steht hinter diesen Fotos, und wir stehen hinter ihr.“

Dass die heutige Weltcup-Fahrerin schon immer einen Hang zum Modeln hatte, bestätigt Geigers Jugendtrainerin Anette Schmid (Fischen). „Das war bei ihr schon immer Thema, und ich habe ihr gesagt, wenn sich das verbinden lässt mit dem Skifahren, soll sie das doch machen. Auch der Playboy war gelegentlich ein Thema, aber dass sie es jetzt gemacht hat, überrascht mich doch ein bisschen.“

Für Geiger, die am Donnerstag und am Freitag in Bad Wiessee Europacup-Slaloms zur WM-Vorbereitung fährt, war es nicht die erste Anfrage des Magazins, die Hüllen fallen zu lassen. Vor drei Jahren hatte sie aber noch abgelehnt. Jetzt fühle sie sich „total wohl in meinem Körper“ und mit den Fotos. Bleibt noch die Frage, was ihr Freund Marvin (25) zu den Bunny-Bildern sagt. Selbst wollte er sich gestern nicht äußern, aber Christina Geiger verriet der AZ: „Er findet sie toll, genießt und schweigt ...“

