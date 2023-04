So gefährlich sind die Bahnübergänge in der Region

Jedes Jahr ereignen sich schwere Unfälle an den Bahnübergängen der Region – auch weil viele von ihnen ohne Schranke sind. Warum der Ausbau langsam vorangeht.

02.04.2023 | Stand: 14:12 Uhr

Regelmäßig kommt es zu schweren Unfällen an Bahnübergängen in der Region. So etwa im Februar 2019: Ein 68-jähriger Autofahrer will die Bahnlinie im kleinen Ort Hirschfelden bei Krumbach passieren. Dabei übersieht er einen Zug. Beim Zusammenprall wird sein Auto 40 Meter mitgeschleift, er erliegt seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

