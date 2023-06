So teuer sind Legoland und Skyline Park im Vergleich zu anderen Freizeitparks

Freizeitparks sind bei Familien beliebt. Aber wie teuer kommt ein Besuch? Der ADAC vergleicht Preise von 25 Parks – das Legoland ist ganz oben dabei.

18.06.2023 | Stand: 13:53 Uhr

Achterbahnen, Fantasiewelten und jede Menge Shows: Wer Freude an Freizeitparks hat, ist in Schwaben richtig. Gleich zwei der beliebtesten deutschen Parks finden sich in der Region rund um Augsburg. Gut zwei Millionen Menschen kommen jährlich ins Legoland nach Günzburg, fast eine halbe Million besucht den Skyline Park bei Bad Wörishofen. Gerade Familien kommen dabei auf ihre Kosten – und zwar im wahrsten Sinne: Denn wie ein aktueller Preisvergleich des ADAC zeigt, sind die beiden Freizeitparks auch bei den Eintrittspreisen oben mit dabei.

