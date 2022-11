So wird das Wetter in Bayern heute und morgen

Der Dienstag beginnt in Bayern grau und regnerisch. Bleibt das Wetter so mau, oder scheint im weiteren Tagesverlauf auch die Sonne?

22.11.2022 | Stand: 07:06 Uhr

Die Front eines Tiefs bei England zieht heute ostwärts über Bayern hinweg. Dann strömt feuchtere und etwas kältere Luft ein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwesten bis West.

Was hat das für Auswirkungen auf das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Dienstag in Bayern

Im Süden und an den östlichen Mittelgebirgen regnet es heute Vormittag. Gebietsweise muss bei Höchstwerten zwischen 2 und 7 Grad mit Glätte gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 Metern. Je länger der Tag, desto trockener wird es.

Das Wetter in Bayern in der Nacht

In der Nacht zum Mittwoch fällt an den Alpen und im Südosten noch etwas Regen, im Bergland auch Schnee. Sonst gibt es auch gebietsweise Auflockerungen. Örtlich ist es nebelig und es könnte vereinzelt glatt werden. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte um 2 Grad.

Schneit es heute in Bayern?

In den Alpen oberhalb von 1000 Metern werden bis in die Nacht zum Mittwoch zwischen 5 und 15 cm Neuschnee erwartet - das betrifft die Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen. Vor allem nach Osten hin in Staulagen fallen zum Teil auch bis zu 25 cm Schnee. In der Nacht zum Mittwoch kommt es oberhalb von 800 m zu geringer Glätte durch Überfrieren oder Schneematsch.

Wird es nebelig heute in Bayern?

In der Nacht zum Mittwoch gibt es vor allem entlang der Donau und ihren Zuflüssen stellenweise dichten Nebel mit Sichtweiten von weniger als 150 Metern.

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Am Mittwoch es es anfangs noch stark bewölkt oder nebelig trüb. Im Tagesverlauf zeigt sich die Sonne, am Abend im Westen regnet es aber wieder. An den östlichen Mittelgebirgen gibt es bei bedecktem Himmel nur 3, sonst 5 bis 10 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Süd bis Südost. Schnee fällt oberhalb von 1000 bis 1200 Metern. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad, am kältesten wird es im Bayerischen Wald und in den östlichen Alpentälern.