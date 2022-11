So wird das Wetter in Bayern heute und morgen

Keine berauschenden Aussichten für das Wetter heute am Donnerstag in Bayern. Trocken bleibt es jedenfalls nicht. Gilt das für den gesamten Tag?

24.11.2022 | Stand: 07:20 Uhr

Aus Westen strömt heute am "kleinen Freitag" Meeresluft nach Bayern. Sie staut sich an den Alpen. In der Nacht zum Freitag wird ein Zwischenhocheinfluss wirksam. Morgens herrscht in Bayern örtlich Glätte. Oberhalb von 1000 Metern schneit es.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Donnerstag in Bayern

Heute ist es wechselnd bewölkt und bei recht lebhaften Winden fällt zeitweise schauerartiger Regen (oberhalb von 1000 bis 1200 Metern als Schnee). Im Laufe des Nachmittags nimmt die Schauerneigung ab und gelegentlich zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 Grad örtlich in Ostbayern und 10 Grad im Landkreis Aschaffenburg.

Das Wetter in Bayern in der Nacht

In der Nacht zum Freitag gibt es in Bayern rasch nach Osten hin abziehende Niederschläge und teils aufklarender Himmel. Streckenweise herrscht Glätte durch gefrierende Nässe.

Schneit es heute in Bayern?

In den östlichen Alpen fällt oberhalb von 600 Metern anfangs noch ein wenig Neuschnee. In der Nacht zum Donnerstag fällt Neuschnee bis 5 cm oberhalb von 1000 bis 1200 Metern, in Staulagen bis 10 cm. Am Alpenrand und im Bayerwald herrscht bis zum Vormittag oberhalb 600 bis 800 m teils leichter Frost. Es könnte stellenweise glatt werden durch Schneematsch oder überfrierende Nässe.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Wird es nebelig heute in Bayern?

In der Nacht zum Freitag gibt es in Bayern gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Wird es windig am Mittwoch in Bayern?

Im Alpenvorland bis zum Nachmittag sagt der Deutsche Wetterdienst zeitweise Böen bis 60 km/h aus West bis Südwest vorher. In den Alpen, oberhalb 1500 Metern herrschen stürmische Böen bis 75 km/h aus Nordwest. In exponierten Lagen werden Sturmböen bis 90 km/h erwartet..

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Es bleibt auch bis zum Ende des Wochenendes weiterhin wechselnd bewölkt. Auch Regen fällt ab und zu. Bisweilen zeigt sich die Sonne. Der Sonntag wird in Bayern sogar länger sonnig. Die Tiefstwerte in Bayern liegen zwischen -6 und 4 Grad, die Höchstwerte zwischen 3 und 9 Grad.