"Die Sache ist vorbei": Söder schließt erneute Ambitionen für Kanzleramt aus

Markus Söder (CSU) hat erneute Ambitionen auf das Bundeskanzleramt für den Fall einer erfolgreichen Landtagswahl 2023 in Bayern ein weiteres Mal dementiert.

07.06.2022 | Stand: 11:49 Uhr

"Die Sache ist vorbei", sagte er in einen Interview der "Passauer Neue Presse" (Dienstag). "Meine gesamte Kraft widme ich ausschließlich Bayern. Das gilt nicht nur für die Zeit bis zur Landtagswahl, sondern auch danach. Das andere ist vorbei."

Markus Söder wird nicht mehr für das Kanzleramt kandidieren

Die Landtagswahl sei kein Schaulaufen für die Bundestagswahl. "Es geht nur um Bayern", erklärte der Ministerpräsident. "Die großen CSUler hatten in ihrem Leben einmal die Möglichkeit, Kanzler zu werden. Das war bei Strauß so, bei Stoiber und in etwas abgeschwächter Form vielleicht auch bei mir", sagte Söder. Weitere Namen von CSU-Politikern nannte Söder in diesem Zusammenhang nicht.

