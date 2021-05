Sorge vor Corona-Impfung? Das sollten Impfskeptiker wissen

Etliche Menschen sind noch immer unsicher, ob sie sich wirklich gegen Corona impfen lassen sollen. Es sind oft keine ideologischen Gegner. Im Gegenteil.

17.05.2021 | Stand: 11:53 Uhr

In der ganzen Diskussion um die Aufhebung der Priorisierung, Impfstoffmengen und Herdenimmunität fallen diese Gruppen oft unter den Tisch: Die Impfskeptiker, aber auch die Impfgegner. Zahlen, wie viele es gibt, sind schwer heraus zu finden. Die junge Frau, die sich zu den Impfskeptikern zählt, sagt selbst: "Wir sind wenige." Doch, was sie ärgert: Wenn sie ihre Zweifel öffentlich ausspricht, wenn sie oder auch ihr Mann sagen, dass sie sich jetzt noch nicht impfen lassen wollen, stoßen sie meist auf Ablehnung und werden sofort in eine Ecke gestellt, nämlich in die der Corona-Leugner und in die der Impfgegner.