Mann bei Bauarbeiten von Betonsplitter schwer verletzt

Bei einem Umbau in einem Stall im Landkreis Rosenheim hat ein 39 Jahre alter Mann Betonsplitter gegen den Kopf bekommen und musste notoperiert werden. Ob der Mann in Lebensgefahr schwebe, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Bei den Bauarbeiten auf dem Hof in Vogtareuth splitterte demnach am Dienstag ein Bagger mit einem Abbruchhammer Beton ab. Der 39-Jährige, der auf dem Bauernhof wohnt, soll zu nah an das Gerät gekommen sein. Dabei wurde er von einem Splitter getroffen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam demzufolge mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Ob für die Baggerarbeiten eine Firma oder Privatpersonen im Einsatz waren und ob die Beteiligten Schutzkleidung getragen haben, ermittele nun die Polizei.