Auf einem Firmengelände in Neufahrn im Landkreis Freising steht eine Halle in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, sind dort unter anderem Elektrobusse abgestellt. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen die Menschen in den Gemeindebereichen von Eching und Neufahrn Fenster und Türen geschlossen halten. Die Löscharbeiten dauern an.

