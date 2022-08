Fahrer eines Kleintransporters parkt Rettungswagen im Einsatz um

Weil der Fahrer eines Kleintransporters in Starnberg (Oberbayern) nicht ein einem Rettungswagen vorbeikam, parkte er diesen kurzerhand um.

05.08.2022 | Stand: 14:56 Uhr

Der Fahrer eines Kleintransporters hat einen Rettungswagen in Oberbayern umgeparkt, um an ihm vorbeizukommen.

Die Rettungssanitäter hatten ihr Fahrzeug in Eile vor dem Anwesen einer Patientin in Starnberg abgestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wagen blockierte am Donnerstagabend offenbar die Straße für den Kleintransporter.

Mann in Starnberg (Oberbayern) parkt Rettungswagen um

Der Fahrer stieg aus, fuhr den Rettungswagen 15 Meter weiter und parkte ihn an den Straßenrand. Die beiden Rettungssanitäter beobachteten aus dem ersten Stock, wie ihr Fahrzeug weggefahren wurde. Sie unterbrachen ihren Einsatz und rannten aus dem Haus.

Polizei ermittelt gegen Fahrer

Als sie an dem Wagen ankamen, war der Fahrer schon weg. Das Kennzeichen des Kleintransporters ist nach Polizeiangaben aber bekannt. Gegen den Fahrer werde nun ermittelt.

