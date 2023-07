Stationensterben: Wo kann man in der Region noch Kinder zur Welt bringen?

Im Jahr 2000 gab es in Schwaben noch 29 Kliniken mit Geburtenstationen, 2023 sind es nur noch 18. Es wird weiter zentralisiert – auch mit der Krankenhausreform.

28.07.2023 | Stand: 14:43 Uhr

Die Debatten und Aufschreie in Bayern sind stets emotional, wenn wieder eine Geburtenstation geschlossen wird – meist ändert das aber nichts am Ergebnis. "Wenn Kliniken ihre geburtshilflichen Abteilungen schließen, hat das in der Regel wirtschaftliche Gründe", sagt Mechthild Hofner, erste Vorsitzende des Bayerischen Hebammen Landesverbandes (BHLV). Obendrein mangle es häufig an Hebammen und Fachärzten. Das jüngste Beispiel ist die Wertachklinik Bobingen, am 30. September 2022 wurde dort das vorerst letzte Kind geboren. Währenddessen werden Hausgeburten und Geburtshäuser immer beliebter.

