Stier rennt vor der Schlachtung davon

Ein Stier ist in Niederbayern vor seiner Schlachtung davongelaufen. Das zweieinhalb Jahre alte Tier konnte in Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) laut Polizei beim Entladen eine Lücke in der Absperrung bei einem Metzgerbetrieb nutzen und lief davon.

Etwas außerhalb der Stadt hielt das Tier demnach auf einem Forstweg an. Dort konnte ein Tierarzt den etwa 600 Kilogramm schweren Stier betäuben.

Der Besitzer habe den unverletzten Stier auf einem Anhänger wieder mit nach Hause genommen, teilte die Polizei mit. Ob der Stier damit der Schlachtung entgangen ist, blieb zunächst offen.