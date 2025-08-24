Gruppe schlägt und tritt 22-Jährigen auf Hausparty

Fünf junge Männer sollen auf der Hausparty einer jungen Frau im Landkreis Aichach-Friedberg auf einen Partygast eingeschlagen haben. Die Männer waren nicht auf der Party in Merching eingeladen, wie die Polizei mitteilte.

Ein 22 Jahre alter Gast geriet demnach in Streit mit den fünf ungeladenen Männern im Alter von Anfang 20. Die Auseinandersetzung sei handgreiflich geworden und die Gruppe habe auf den 22-Jährigen eingeschlagen, bis er auf dem Boden lag. Dort wurde er den Angaben zufolge mit Füßen Richtung Kopf getreten. Freunde brachten den jungen Mann demnach in ein Krankenhaus. Er erlitt massive Hämatome im Gesichtsbereich, wie es hieß. Nach der Behandlung sei er aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Zwei der ungeladenen Männer seien geflohen, die anderen drei hätten sich zunächst weiter auf der Party aufgehalten und seien dann mit einem Taxi gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Bei einer Fahndung und durch eine Streife wurden laut Polizeiangaben alle Verdächtigen festgenommen. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, wie es hieß.