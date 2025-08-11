Motorradfahrer wird von Straße gedrängt – schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Niederbayern schwer verletzt worden. Zuvor hatte es eine Auseinandersetzung zwischen dem 54-Jährigen und dem 23-jährigen Autofahrer um die Vorfahrt gegeben, wie die Polizei miteilte.

Demnach habe der Motorradfahrer den Autofahrer während der Fahrt in Landshut darauf hinweisen wollen, dass dieser ihm die Vorfahrt genommen habe. Der Autofahrer fuhr demnach weiter. Kurz darauf setzte der Motorradfahrer auf der Staatsstraße zum Überholen an. Laut Polizeiangaben zog der Autofahrer dabei auf die Gegenfahrbahn, um das Manöver zu verhindern – und es kam zur Kollision. Der 54-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Graben geschleudert. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer flüchtete zunächst, konnte jedoch ermittelt werden. Gegen ihn wird laut Polizei wegen Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, so die Polizei.