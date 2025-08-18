Icon Menü
Suchaktion: Surfer vermisst - Großeinsatz am Chiemsee

Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei suchen im Chiemsee nach einem vermissten Surfer. Sein Brett wurde am Abend gefunden – vom Mann selbst fehlt noch jede Spur.
    Im Chiemsee wird nach einem 85-jährigen Surfer gesucht. (Archivfoto)
    Im Chiemsee wird nach einem 85-jährigen Surfer gesucht. (Archivfoto) Foto: Matthias Balk/dpa

    Die Polizei sucht nach einem vermissten Surfer auf dem Chiemsee. In einer großangelegten Suchaktion am Abend fand man das Surfbrett des vermissten 85-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Surfer war noch am Nachmittag gesehen worden, wie er mit dem Surfbrett auf den Chiemsee hinausfuhr. Als er am Abend nicht zurückkehrte, suchten die Wasserwacht, die Feuerwehr sowie ein Hubschrauber der Polizei nach ihm. Gegen Mitternacht wurde die Suchaktion unterbrochen. Sie wird voraussichtlich in den frühen Morgenstunden fortgesetzt.

